JD1TV: Moradora salva cachorro de cair do último andar de prédio com caixa de papelão

Moradores de um condomínio de Guarulhos, na Grande São Paulo, registraram o momento em que uma mulher salvou um cachorrinho de cair do último andar do prédio usando uma caixa de papelão.

Nas imagens é possível ver os momentos de tensão que antecedem a queda do animal, que cai da janela e é salvo pela moradora do andar de baixo, que consegue pegar o animal com uma caixa de papelão, salvando sua vida.

O animal aparentemente passou pela tela de proteção e estava preso nas frestas da janela do apartamento, e se contorce pela tela até conseguir sair por cima, momento em que entra em queda livre.

As imagens foram parar nas redes sociais e acabou viralizando.

Confira:

Your browser does not support HTML5 video.

