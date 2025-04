JD1TV: Moradores reclamam de ruas que viram "panelas" durante a chuva em Três Lagoas

Com dias instáveis em Mato Grosso do Sul, algumas cidades vem registrando longos dias de chuva, Três Lagoas ficou com as ruas alagadas na última quinta-feira (17). Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o fim de semana será chuvoso com temperaturas entre 22°C e 29°C no município.



Enquanto isso, moradores ficam "ilhados" em casa. Um registro feito na Rua Bernardo Antônio Leite, mostra a via após a passagem de um maquinário que realizou a instalação da rede de drenagem.



"Criaram uma panela na rua, o piscinão que fica mais abaixo transborda e manda a água toda para a rua também e os moradores ficam presos sem poder sair de casa com veículos. Isso vem ocorrendo há bastante tempo", contou um morador.

