JD1TV: Motociclista é jogado em poste de luz durante acidente na Brilhante

Um acidente envolvendo um carro e uma moto na Rua Brilhante, no trecho entre as ruas Dr. Sebastião José Machado e Aduie Rezek, em Campo Grande, terminou com o motociclista tendo uma fratura na perna e oito quadras sem energia.

Segundo informações da reportagem no local, o veículo, um Gol, seguia pela Rua Brilhante quando, ao fazer a manobra para entrar em uma loja, se chocou contra a moto, que seguia pela via dentro do corredor de ônibus.

Com a força do impacto, a moto foi arremessada em alta velocidade contra um poste, que foi danificado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o motoqueiro foi resgatado e levado para a Santa Casa. Apesar da gravidade do acidente, ele não corre risco de morte, mas sofreu uma fratura em sua perna.

Após o acidente e o resgate, a quadra foi fechada para a manutenção da estrutura. A Energisa está no local realizando a manutenção da rede elétrica.

