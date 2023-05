JD1TV: Motociclista tem moto guinchada após fugir em perseguição da Guarda

Dois motociclistas estavam praticando direção perigosa colocando em risco a vida de outras pessoas no trânsito na noite de segunda-feira (15) quando foram flagrados por agentes da Guarda Civil Metropolitana durante patrulhamento no bairro Panorama.

A guarnição de motos da GCM avistou os dois homens em motos distintas na pista de rolamento, além de outras infrações, o que fere os artigos 175 e 244 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB). No entanto, ao receberem ordem de parada, ambos empreenderam fuga, dessa forma, a equipe de moto iniciou o acompanhamento tático que obteve êxito em abordar um dos motociclistas.

Foi preciso acionar um veículo de quatro rodas, o outro motorista também foi abordado, e após ser notificado, teve a moto guinchada para o pátio do Departamento De Trânsito Do Mato Grosso Do Sul (Detran-MS).

Vídeo mostra perseguição tática.



