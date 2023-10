JD1TV: Motorista 'mete' carro em poste de luz da Avenida Mato Grosso

Um acidente de trânsito envolvendo um HRV e um Honda Fit aconteceu no início desta tarde (19), na Avenida Mato Grosso, na altura da Rua Brasil, em Campo Grande.

Conforme apurado pela equipe de reportagem do JD1 que está no local, as informações iniciais são de que a motorista da HRV teria sofrido um mal súbito, e com isso perdido o controle do veículo. Ela recebeu primeiros atendimentos do SAMU, e passa bem. Mas será levada para o Hospital da Cassems.

Ainda não se sabe ao certo a dinâmica do acidente, mas a polícia está no local apura o ocorrido.

Além da mulher, que não teve a identidade revelada, com ela no veículo estavam duas crianças no banco de trás e uma passageira. As crianças, de aproximadamente 10 anos, ficaram nervosas com acidente e começaram a chorar. Ambas sem ferimentos.

A motorista do outro veículo envolvido, o Honda Fit, alega ter sentido apenas o impacto da batida, mas está bem. O carro dela parou a 10 metros de onde aconteceu o acidente.

À reportagem, ela contou que estava indo fazer uma compra no Centro da Cidade. "Era pra ter sido um acidente pior. Sorte que eu estava atenta", afirmou a mulher, de 53 anos.

Devido a batida, a colisão no poste foi tão forte que chegaram a cair as lâmpadas e precisará passar por reparos. O trânsito na Avenida segue lento. Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também