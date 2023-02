JD1TV: Motorista suja casa alheia após "brincar" com caminhonete no Jardim Auxiliadora

O que era para ser um dia pacato acabou virando dor de cabeça para os moradores da Rua Elias Martins, esquina com a Rua José Luís Carneiro Camargo, no bairro Jardim Auxiliadora, após eles terem sido acordados logo pela manhã deste domingo (5) com um barulho alto e suas casas sujas com a famosa terra vermelha da Capital.

Uma câmera de segurança de uma das residências flagrou o culpado pelo barulho e a sujeira: uma caminhonete.

Nas imagens, é possível ver que o veículo, com os vidros escurecidos, chega na rua e faz "cavalo de pau" em um espaço de terra em frente às residências, levantando bastante poeira.

A manobra durou poucos segundos, e o motorista saiu do local em alta velocidade logo em seguida, deixando para trás um rastro de terra no ar e moradores assustados.

Um dos moradores, que preferiu não se identificar, disse ao JD1 Notícias que essa é a primeira vez que algo do tipo ocorre, além de apontar que nenhuma pessoa da região é conhecida por ter esse modelo de veículo.

“Pela manhã os vizinhos acordaram muito assustados com o barulho, e quando foram ver na rua o que havia acontecido, as casas estavam todas sujas. Uma das casas tinha o portão vazado, e acabou sujando a varanda toda, ficou bem feio por lá. É a primeira vez que isso acontece, não conhecemos essa caminhonete”, comentou.

Confira o momento em que o motorista "brinca" de fazer manobras:

