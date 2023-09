JD1TV: Mulher fica com a cabeça presa na catraca de ônibus e 'para' o trânsito

Brenda Leitte, com G1 Notícias

Acontece de tudo no busão! Recentemente, uma passageira ficou com a cabeça presa na catraca de um ônibus em Recife. O acidente aconteceu dentro de um veículo que fazia a linha 604 - TI Macaxeira/Alto do Burity e circula pela Zona Norte da capital pernambucana. Diante da confusão, carros e motos pararam para assistir a cena ou tentar ajudar.

Em um vídeo que vem circulando nas redes sociais, é possível ver a mulher presa ao novo modelo de catraca. No caso dela, o corpo passou para a parte dos passageiros, mas a cabeça ficou presa voltada para a área do motorista. O acidente aconteceu na noite da última quinta-feira (14).

Diante da situação inusitada, alguns passageiros se reuniram para encontrar uma forma de soltar a mulher. O ônibus já estava cheio e outras pessoas aguardavam para passar pela catraca.

No final deu certo, a mulher conseguiu sair ilesa, mas o caso será investigado pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco. Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também