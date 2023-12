JD1TV: Mulher morre ao cair de brinquedo infantil que simula roda gigante

Um vídeo mostra o momento em que Maria Aparecida do Carmo Silva, de 49 anos, cai de um brinquedo que simula uma roda gigante, localizada em um restaurante na zona rural de Barbacena, e morre. Nas imagens, é possível ver a mulher sentada no balanço com a trava de segurança para trás. Assim que o brinquedo começa a se movimentar, ela bate com força no chão.

Na queda, ela ainda choca o peito contra uma barra de ferro. Segundo o Corpo de Bombeiros, após cair, Maria Aparecida teve uma parada cardiorrespiratória e, apesar das tentativas reanimações, não resistiu e morreu ainda no estabelecimento.

No dia do acidente, ocorrido no último domingo (17), cerca de 500 pessoas estavam no local. A roda gigante fica em um parque no restaurante destinado para crianças de 5 a 10 anos e, agora, foi isolada.

Conforme informações da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Pessoa, uma investigação apura as responsabilidades do proprietário do estabelecimento em relação a alvarás apresentados, bem como uma eventual omissão na fiscalização do brinquedo.

Ainda segundo a polícia, também está sendo apurada a responsabilidade do homem que soltou a roda gigante, que era de rotação manual, e fez a vítima cair batendo com o abdômen na estrutura de ferro — causando a morte devido à ruptura de fígado. O prazo para conclusão do inquérito é de 30 dias. Veja:

