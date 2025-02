JD1TV: Mulher sofre queimaduras de 1º e 2º grau após celular explodir no bolso

Uma mulher ficou ferida, com queimaduras de 1º e 2º grau no corpo, após um celular explodir no bolso da calça que usava. O caso aconteceu no sábado (8) na cidade de Anápolis, a 55 km de Goiânia, capital de Goiás.

A situação aconteceu enquanto a jovem e seu marido, Mateus Soares Lima, estavam olhando produtos em uma loja. Ao g1, o rapaz contou que a mulher começou a sentir um calor no bolso, mas que não teve tempo de reação.

O aparelho acabou explodindo e pegando fogo, espalhando as chamas pela calça da mulher, que em desespero, saiu correndo pela loja, sendo socorrida por pessoas que estavam próximas dela no estabelecimento.

Segundo o marido da jovem, o aparelho se tratava de Moto E32, que foi comprado há cerca de um ano.

Ela precisou ser encaminhada para o hospital para tratar de queimaduras de 1º e 2º grau.

Confira o vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também