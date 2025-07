JD1TV: Multas por energia reativa podem gerar prejuízos milionários, alerta especialista

Empresas de médio e grande porte, como indústrias e supermercados, podem estar arcando com multas milionárias por consumo excessivo de energia reativa sem sequer saber a origem do problema. O alerta é do engenheiro eletricista Claudomiro Almeida, especialista em eficiência energética, que esteve no JD1 Entrevista nesta terça-feira (29).

Segundo Claudomiro, muitas empresas não têm controle efetivo sobre o consumo interno de energia e acabam penalizadas por falhas técnicas que poderiam ser evitadas.

“Existem consumidores que sequer compreendem as siglas e informações repassadas pelas concessionárias, o que dificulta a identificação da ineficiência energética”, explicou.

O engenheiro desenvolveu uma metodologia própria baseada em medições em tempo real e relatórios compatíveis com auditorias nacionais e internacionais.

A solução, segundo ele, permite corrigir o fator de potência de forma remota — pelo celular ou computador — com o uso de bancos de capacitores. “Com isso, é possível evitar perdas de demanda e eliminar as multas”, afirmou.

