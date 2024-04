JD1TV: Na reta final, patinação no gelo continua sendo atração para a família inteira

Achou que não poderia patinar no gelo em Campo Grande? O JD1 mostra que há essa possibilidade, sim!

Em parceria com a Play on Ice, o Shopping Bosque dos Ipês tem uma pista de patinação no gelo de 230 metros, que estará funcionando até o dia 14 de abril para pessoas acima de cinco anos. Assim como a Marina Vilela, que mesmo levando alguns tombos, adorou a atração. “Muito legal”, disse a menina.

A organização da pista de gelo oferece capacete, joelheiras e cotoveleiras para a segurança dos clientes. Mas é recomendado que os interessados estejam usando roupas leves, confortáveis e meias.

Nessa reta final, a atração está com um cupom de 20% de desconto para quem adquirir o ingresso pelo site da Play on Ice, que você pode acessar por aqui.

