JD1TV: Nelsinho embarca para missão em Washington contra tarifaço

O presidente da Comissão Temporária Externa para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos (CTEUA), senador Nelsinho Trad (PSD) embarcou na manhã desta sexta-feira (25), no Aeroporto de Campo Grande, rumo à missão em Washington para dialogar com o setor privado medidas de driblar tarifaço de 50% imposto pelo presidente Donald Trump, com vigência a partir de 1° de agosto.

O voo será de Campo Grande - Congonhas - Congonhas para Guarulhos - de Guarulhos para Washington. O foco será na conversa com empresários norte-americanos e brasileiros com negócios nos Estados Unidos.



Ao JD1 Notícias, o senador Nelsinho Trad cita o reestabelecimento do diálogo, que foi perdido no intercâmbio das negociações. "Então a gente vai para poder retomar essa questão. O intuito nosso é tentar reverter esse impacto econômico que vai acabar caindo nos ombros do povo brasileiro. Os nossos estados serão afetados, nós não podemos deixar uma situação como essa perdurar, porque para estabelecer outras oportunidades de negócio mundo afora não é tão simples. A gente já tem um histórico de 200 anos de relação diplomática com os Estados Unidos e não podemos perder isso”, explicou o senador.

A Comissão Temporária Externa para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos (CTEUA) deve embarcar para Washington no fim de semana para início das conversas na segunda-feira (28) de manhã com regresso na quarta-feira (30). O grupo tem caráter suprapartidário e será composto pelos senadores Tereza Cristina (PP-MS), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Jacques Wagner (PT-BA), Esperidião Amin (PP-SC), Rogério Carvalho (PT-SE); Fernando Farias (MDB-AL), Carlos Viana (Podemos-MG).

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também