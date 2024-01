JD1TV: Ônibus é consumido por chamas na BR-262, em Campo Grande

Um ônibus de viagens acabou consumido pelas chamas na tarde desta terça-feira (9), em trecho da BR-262 em Campo Grande. O veículo seguia no sentido para Corumbá.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, que chegaram a se espalhar pela mata que existe ao redor da rodovia, porém, após cerca de uma hora de trabalho dos bombeiros, o fogo foi contido.

Durante o combate às chamas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou o tráfego na via. Não foi divulgada uma causa para o incêndio.

Confira:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também