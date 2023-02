JD1TV: Ônibus pega fogo e trava a Antônio Maria Coelho

Incêndio no motor de um ônibus da linha 072 – Terminal Morenão / Terminal Nova Bahia assustou motoristas e passageiros no final da tarde desta segunda-feira (27), na Avenida Antônio Maria Coelho. Por sorte, as chamas foram contidas rapidamente e ninguém se feriu.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o veículo parou de funcionar no cruzamento das rua Ingazeira. O motorista, identificado como Marcelo Elias, contou que ao parar viu as chamas. “Quando parei aqui tava pegando fogo no motor. Pedi pra todo mundo desembarcar e chamei o Corpo de Bombeiros”.

Muito movimentado, o trecho da Antônio Maria Coelho, próximo a Nelly Martins está travada neste momento. Acompanhe:

