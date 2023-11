JD1TV: Papai Noel dos Correis tem mais de 6 mil cartinhas disponíveis para adoção

Com 6.300 cartinhas recebidas e com expectativa de chegar a 8 mil, a Campanha "Papai Noel dos Correios", foi lançada oficialmente nesta quarta-feira (8), na Agência do Correios em Campo Grande.

A campanha Papai Noel dos Correios há 34 anos recebe e disponibiliza para adoção cartinhas escritas por crianças de até 10 anos, de instituições de ensino, matriculadas até o 5º ano do Ensino Fundamental, e pela sociedade.

As cartas podem ser adotadas fisicamente nas agências dos Correios participantes e também no blog da campanha, onde o padrinho ou madrinha pode escolher a região e a cartinha que vai adotar e depois levar o presente até o Correios.

De acordo com o superintendente regional do Correios, a Campanha vai além dos presentes. "É uma preocupação com o social, nós incentivamos através do projeto, a escrita das crianças ensinando valores e solidariedade também".

As crianças de 10 anos, matriculadas em uma rede de ensino podem ser cadastradas pelos responsáveis até o dia 20 de novembro desde que ela tenha um CPF. Já a entrega dos presentes dos padrinhos, devem ser feita nas agências do Correios. Confira no site a relação dos locais.

Representante do Escritório Nelson Trad Advocacia e Associados, Fátima Trad Martins é uma das parceiras do Correios neste ano. "É o primeiro ano que participo, apesar de que sempre colaborei, esse ano tive essa vontade de participar com mais intensidade, tem muita criança carente que precisa de um agrado pra ser feliz", comentou.

