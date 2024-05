JD1TV: Para salvar família, homem luta e domina Pitbull

Sarah Chaves, com Rlagos Notícias atualizado em 06/05/2024 às 12h45

Geral Sérgio Longen da FIEMS anuncia campanha em prol da população do Rio Grande do Sul

Geral Equipes de MS já resgataram mais de 900 pessoas e 200 animais no Rio Grande do Sul

O cão de dentro de casa, já que a porta estava aberta, no momento em que Carlos, acompanhado de sua esposa e de seu cachorro, Tiquinho, passavam e foram atacados.

Depois de ser surpreendido e atacado por um cachorro da raça pitbull na Rua Tokyo, próximo à Prainha dos Anjos, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, u homem identificado como Carlos, conhecido como Cacá precisou "desmaiar" para imobilizar o animal.