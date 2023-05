JD1TV: Para viralizar nas redes sociais, brasileiro ateia fogo no próprio corpo

Qual é o preço a se pagar para viralizar nas redes sociais e ser conhecido? Neste final de semana, propriamente no domingo (7), um brasileiro teve seu vídeo atingido por milhares de pessoas, mas por uma situação pouco incomum.

Enquanto algumas pessoas apostam em vídeos dançando, fazendo pegadinhas ou até mesmo imitando um personagem, um rapaz ateou fogo no seu próprio corpo para atingir inúmeras visualizações.

O caso foi reportado pelo site CM7 Brasil e até o momento não foi informado de qual região do país é o jovem.

Na gravação, o rapaz não põe empecilhos em lançar álcool em seu corpo, muito menos riscar o fósforo para provocar as chamas. Em parte do vídeo, de 30 segundos, ele se autointitula como o "homem chamas", onde dizia ser um super-herói, pois o mundo precisava dele.

A pessoa que filma ri da cena, mas logo após as chamas, gritos de desesperos e pedido de ajuda do jovem aparecem ao fundo.

Internautas apontaram que o jovem sofreu queimadura de terceiro grau, onde foi socorrido até uma unidade hospitalar.

JD1TV: Para viralizar nas redes sociais, brasileiro ateia fogo no próprio corpohttps://t.co/SZKKMn91Jt pic.twitter.com/4VO2QnMgiA — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) May 8, 2023

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também