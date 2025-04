JD1TV: Passageiro filma momento que avião sai da pista durante pouso

Um avião da Latam, com 107 passageiros a bordo, saiu da pista durante pouso no aeroporto de Chapecó na noite de segunda-feira (31), e acabou parando próximo do cercado de proteção do terminal.

O incidente, no entanto, gerou uma série de transtornos no aeroporto, que precisou cancelar, no total, 29 voos devido ao ocorrido. A aeronave foi retirada do local na manhã desta terça-feira (1º).

Em decorrência do incidente, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) publicou nota sobre o ocorrido, e afirmou que investigará as circunstâncias que levaram à ultrapassagem da pista.

Apesar do ocorrido, nenhum dos 107 passageiros ou membros da tripulação ficaram feridos.

Um passageiro, que gravava o pouso, registrou o momento em que a aeronave acaba saindo da pista e vai parar próxima do cercado de proteção do aeroporto. Confira:

