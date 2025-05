JD1TV: Peão passa por momentos de "desespero" ao ser pisoteado por touro em rodeio

Imagens mostram os momentos de desespero enfrentados pelo peão Daniel Alexandre dos Santos, que foi arrastado e pisoteado por um touro durante o rodeio da Festa do Peão de Hortolândia, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (16).

No vídeo é possível ver Daniel pendurado no animal, sendo jogado com força e pisoteado pelo touro logo após cair de cima do animal, além de ser possível ouvir o desespero por parte da multidão que acompanhava o evento.

Em uma nota divulgada na manhã de domingo (18), a organização do evento informou que, apesar do incidente envolvendo o animal, o jovem peão se encontra consciente e fora de perigo.

Segundo um boletim médico compartilhado por Daniel em seu Instagram, ele permanece internado em observação no Hospital Municipal Mário Covas e não sofreu fraturas. “Segundo os médicos, ele não sofreu fraturas, apenas uma luxação no joelho”, diz o comunicado.

Confira o vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

