Menu
Menu Busca segunda, 27 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

JD1TV: Pescador denuncia efeitos predatórios da pesca esportiva no Rio Ivinhema

Vídeo mostra um exemplar de pintado agonizando e em estado de decomposição

27 outubro 2025 - 12h37Sarah Chaves, com Vale do Ivinhema Agora

Um pescador denunciou os impactos predatórios da pesca esportiva no Rio Ivinhema. Nas imagens, ele mostra um peixe ainda vivo, mas com o corpo dilacerado por conta do uso de isca de fundo.

Segundo o denunciante por meio de vídeo enviado ao Vale do Ivinhema Agora, esse tipo de isca é comum entre praticantes da pesca esportiva, atividade que tem como princípio a preservação das espécies. No entanto, na prática, estaria causando ferimentos graves e a morte de diversos peixes, que acabam fisgados em várias partes do corpo.

O vídeo mostra um exemplar de pintado agonizando e em estado de decomposição.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Declaração Semestral de Rebanhos deve ser realizada concomitantemente à Atualização Cadastral
Geral
Segunda etapa da declaração de rebanho inicia neste sábado
Foto: Serginho Lapada
Geral
JD1TV: Criança morre com pescoço cortado por linha de cerol em MT
Foto:
Justiça
De Uno a SW4: TJMS abre leilão de mais de 11 mil bens móveis e veículos
Fórum de Campo Grande
Justiça
Piscineiro difamado em rede social tem direito a indenização, decide Justiça da Capital
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Terreno na avenida Guaicurus proximo a Sizuo Nakazato -
Cidade
Ação popular mira prefeita de Campo Grande por venda irregular de terreno público
MS cria Semana Estadual de Conscientização para Mulheres no Climatério e na Menopausa
Geral
MS cria Semana Estadual de Conscientização para Mulheres no Climatério e na Menopausa
Agente do Gaeco -
Polícia
STF reafirma poder investigativo do MP e valida atuação de grupos como Gaeco
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/10/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/10/2025
Walter Carneiro Jr e Eduardo Rocha
Geral
Walter Carneiro assume Casa Civil em MS

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai