JD1TV: Pescador denuncia efeitos predatórios da pesca esportiva no Rio Ivinhema

Um pescador denunciou os impactos predatórios da pesca esportiva no Rio Ivinhema. Nas imagens, ele mostra um peixe ainda vivo, mas com o corpo dilacerado por conta do uso de isca de fundo.

Segundo o denunciante por meio de vídeo enviado ao Vale do Ivinhema Agora, esse tipo de isca é comum entre praticantes da pesca esportiva, atividade que tem como princípio a preservação das espécies. No entanto, na prática, estaria causando ferimentos graves e a morte de diversos peixes, que acabam fisgados em várias partes do corpo.

O vídeo mostra um exemplar de pintado agonizando e em estado de decomposição.

