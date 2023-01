JD1TV: Picape "derrete" após ser atingida por raio

Um motorista de um Ford Ranger teve um dos maiores sustos de sua vida quando viu o seu carro “derreter” após um raio cair no veículo enquanto ele trafegava na BR-020, entre as cidades de Posse e Simolândia, em Goiás.

Segundo o condutor do veículo, a descarga elétrica causada pelo raio acabou causando um curto-circuito na picape. Após o incidente, o motorista chamou um mecânico, que no local explicou que o raio atingiu a antena do carro e passou por toda parte elétrica do veículo, causando o estrago.

“É um caso raro, porém todos os carros que têm antena externa correm esse risco. O raio atingiu a antena e passou para o sistema elétrico do carro, criou um curto-circuito, incendiou e derreteu o painel”, explicou o mecânico Josimar, conhecido nas redes sociais e região como “Nego Bill”.

Com a força do curto-circuito, o para-brisa do carro quebrou. Apesar do susto, o motorista saiu ileso do incidente, enquanto a picape teve perda total e precisou ser rebocada do local.

