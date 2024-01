JD1TV: Picape fura sinal vermelho e atinge motociclista no São Francisco

Um motociclista, não identificado até o momento, ficou em estado grave após ser atingido por uma picape, modelo Fiat Toro, no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Dolor Ferreira de Andrade, no bairro São Francisco, no início da tarde desta segunda-feira (1º).

Câmeras de segurança de um estabelecimento mostram o momento do acidente, e revelam que o a vítima, que pilotava uma Honda Titan, seguia pela Dolor Ferreira quando, ao atravessar o cruzamento com o semáforo verde, foi pego de surpresa pela picape, que furou o sinal vermelho na Rui Barbosa.

Nas imagens é possível ver que a força da batida foi tão grande que o motociclista chegou a ser arremessado, indo parar na calçada.

O acidente ocorreu a poucos metros da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jair Garcia de Freitas, e profissionais que trabalham no local prestaram os primeiros socorros à vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve presente no local e resgatou o rapaz.

