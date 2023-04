JD1TV: Porco é laçado após fugir correndo pelas ruas do bairro São Francisco

A captura de um porco fujão movimentou a Rua Júlio Dittmar, região do Bairro São Francisco, em Campo Grande. A cena inusitada foi gravada por uma moradora no sábado (22) e ganhou as redes sociais.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o vídeo viralizou no Instagram através de páginas como Campo Grande Mil Grau (@campograndemilgrau). A publicação já tem mais de 70 mil visualizações na rede social.

Não existem informações sobre de onde o animal teria saído ou o que teria acontecido com ele após ser capturado pelos dois homens que o perseguiam. Nas imagens é possível ver que o porco é laçado.

O vídeo conta ainda com a narração da jovem que filma a cena inusitada. “Vai moço”, incentiva ela. A reportagem tentou entrar em contato com a cinegrafista, mas até a publicação desta matéria não teve retorno.

Assista:

