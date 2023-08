JD1TV: Professora grita com aluna que tem deficiência intelectual e caso revolta

Uma professora de uma escola estadual de Sales Oliveira, no interior de São Paulo, discutiu com uma aluna portadora de deficiência intelectual, dentro da sala de aula. O momento foi registrado por um dos alunos da turma, no momento da confusão e circula nas redes sociais.



A aluna, de 13 anos, estaria debruçada na carteira e a professora teria tentado acordá-la. Neste momento, a estudante teria dado um empurrão na mulher. O vídeo mostra que a educadora reage, tira a carteira com força da menina e começa a gritar. Ela manda a jovem ir para a sala da direção.

Por meio de nota, a prefeitura de Sales Oliveira informou que a Secretaria de Assistência Social faz acompanhamento e já presta assistência para família da aluna com deficiência intelectual.



A Secretaria da Educação do Estado informou que repudia toda e qualquer forma de agressão dentro ou fora do ambiente escolar. A nota diz também que, assim que a gestão da unidade escolar entrou em contato com os responsáveis pela aluna, abriu uma apuração preliminar para apurar os fatos. Um termo de orientação será entregue à professora, visando prevenir que esse tipo de comportamento aconteça novamente.



A escola registrou o caso na plataforma do programa de melhoria da convivência e proteção escolar da rede estadual. A direção da instituição e a diretoria de ensino de São Joaquim da Barra dizem estar à disposição da comunidade escolar para esclarecimentos. A professora não se manifestou até o momento. Veja:

Outro caso

Um outro caso semelhante aconteceu também no interior de São Paulo, na Escola Estadual Adolpho Rossin Major, em Campinas. Uma monitora teria empurrado uma criança de 7 anos, que tem síndrome de Down. Ela caiu no chão e, depois, a professora levantou a menina com um puxão pelo pescoço. Câmeras de segurança gravaram o caso.



A Polícia Civil confirmou que investiga o caso como maus-tratos. A funcionária já foi afastada, segundo a Secretaria da Educação do Estado. O caso foi comunicado pela mãe da criança ao 11º Distrito Policial de Campinas.

