JD1TV: Programa digital esclarece sobre responsabilidades dos tutores com seus animais

A campanha dezembro verde é dedicada à conscientização e combate ao abandono de animais. Nesse sentido, a Câmara Municipal de Campo Grande lançou um programa especial com informações sobre as reponsabilidades do tutor com os animais domésticos.

Os participantes desta edição foram os vereadores Prof. André Luis e Zé da Farmácia, que são ligados ao tema e integram a Comissão Permanente de Defesa, Bem-Estar e Direito dos Animais, e o Dr. Edvaldo Sales, veterinário-chefe da Subsecretaria do Bem Estar Animal (SUBEA).

Durante a entrevista, os parlamentares abordaram os projetos pautados na Casa de Leis voltados para defesa dos direitos dos animais. O representante da SUBEA detalha os atendimentos gratuitos oferecidos para cães e gatos.

Confira a entrevista completa abaixo:

