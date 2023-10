JD1TV: Radialista e Prefeito de Corumbá xingam jornalista e Presidente da Santa Casa ao vivo

O clima ficou bem quente ontem em Corumbá, mas não foi a temperatura climática que subiu, foram as emoções do radialista Joel Crispim de Souza e do prefeito Marcelo Iunes. Enquanto o prefeito estava ao telefone em viva voz com a Secretária Adjunta da Secretaria de Saúde do município, o radialista iniciou uma live gravada pela rede social Facebook.

Durante a conversa, sem perceber que não haviam encerrado a live, durante um programa na Rádio Comunitária FM 87.9, o radialista e o prefeito se comunicaram entre eles mostrando que estavam nervosos.

De acordo com o diálogo, ambos estavam irritados porque o jornal MS Diário fez uma matéria falando sobre o atraso por parte da Prefeitura de Corumbá, no envio da documentação necessária para que Corumbá pudesse participar do programa de Atenção Primária de Saúde do Governo Federal.

O que ambos não sabiam é que a matéria foi sugestão de pauta do próprio Ministério da Saúde, como forma de pressionar e "acelerar" a entrega da documentação, para que Corumbá e Ladário não perdessem projetos importantes, como a "Ambulância do SAMU", para atender os ribeirinhos do Pantanal.

Com palavras como "vagabundo" para o jornalista Fábio Marchi, endossadas por ambos, Marcelo Iunes ainda demonstrou ironia se referindo ao Diretor da Santa Casa de Corumbá como "Salvador da Pátria", se referindo às vezes que o gestor do hospital reclamava de falta de dinheiro para o funcionamento da instituição.

O jornalista xingado, Fábio Marchi, publicou uma nota de repúdio, no portal MS Diário, direcionada ao prefeito e também gravou um vídeo em sua rede social, manifestando sua indignação.

(Com informações do MS Diário)

