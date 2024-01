JD1TV - 'Rala e rola' com as almas: casal faz sexo em cemitério e vídeo viraliza

Um casal foi flagrado no ‘rala e rola’ em cima de um túmulo em um cemitério do município de Caxias, no Maranhão. As imagens ganharam as redes sociais durante esta terça-feira (23).

Conforme o portal CM7, nas imagens, é possível ver que o casal está na posição ‘frango assado’ e aparenta maior tranquilidade, mesmo em plena luz do dia. O ato parece ter sido, de fato, combinado pelo casal, pois até um travesseiro foi levado para que a mulher pudesse deitar no túmulo.

Quem registrou as imagens preferiu ficar em silêncio e jogou tudo nas redes sociais. Na internet, o vídeo anda gerando críticas. “Não respeitam mais nem gente morta. Que absurdo! Eu quero esses dois na cadeia”, disse uma mulher.

