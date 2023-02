JD1TV: Riedel destaca passo para o desenvolvimento ao lançar "MS Renovável"

No lançamento do Plano MS Renovável e assinatura de contrato de PPP de Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaica, o governador Eduardo Riedel destacou que a mensagem que quer passar é que no Mato Grosso do Sul a linha de desenvolvimento "é extremamente rigorosa".

“Somos um Estado que fez o seu dever de casa no nível do seu equilíbrio fiscal e capacidade de investimento e que trouxe um ambiente de negócios favorável de desenvolvimento e com uma linha ambiental que deve ser monetizada. Estamos agregando valor a economia de MS”, defendeu o governador.

O Plano Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento das Fontes Renováveis de Produção da Energia – MS Renovável traça o diagnóstico do setor energético e as estratégias para atingir o potencial de oferta de energia renovável no Estado.

É uma política pública para o incentivo de atividades de produção de energia renovável, tanto fotovoltaica, quanto de usinas e biomasa, com uma série de legislações previstas, tal como a promoção de investimento de empresas privadas, não pagamento diferencial de alíquota e o não pagamento de compensação ambiental desses projetos para o empresário.

Jaime Verruck secretário da Semadesc lembrou que o estudo diagnóstico para a implantação do projeto começou no secretariado de Riedel. “Para que esse ano, a gente pudesse fazer o lançamento do plano estadual de energia renovável, estamos falando qualquer tipo de energia renovável, não só fotovoltaica. A Parceria Público-Privada (PPP) foi um projeto coordenado pelo secretário Riedel e que hoje teremos a possibilidade de fazer a assinatura definitiva".

Junto com o lançamento das ações do MS Renovável foram assinados os contratos de PPP de centrais de energia elétrica fotovoltaica para atender as estruturas físicas da administração pública do Estado e da Sanesul. "A empresa privada vai investir R$210 milhões em energia solar e o Estado que paga a conta hoje, vai pagar 35% mais barato", garantiu Riedel.

Ao JD1, Riedel destacou que medida é o primeiro passo para uma nova era em termos de matriz energética:



