Riedel destaca união do campo e da cidade na abertura da Expogrande

A abertura da 85ª edição da Expogrande que ocorreu na noite de quinta-feira (3), contou com a presença de deputados federais, entidades da agropecuária e do governador Eduardo Riedel, que apontou a união dos setores do campo e da cidade.



O governador destacou a força da cadeia produtiva do estado. "Esse é o sucesso da Expogrande, unir campo à cidade, unir os setores econômicos, as cadeias produtivas, junto com a nossa cultura, que é muito característica do nosso Estado e do Brasil".



Riedel apontou que a movimentação esperada durante os 10 dias de feira, R$ 600 milhões são importantes, no entanto, a cultura e as conexões. "Na Expogrande nós temos a reunião do suíno, a reunião de árvores, de floresta plantada, de laranja, de amendoim, da pecuária de corte, leilões de leite e várias ações. Essa discussão que ocorre aqui é extremamente importante para o desenvolvimento do Mato

Grosso do Sul".



Para Riedel, o evento vai além de valores."O legado que a Expogrande deixa é sobre sentimento, de orgulho, do estímulo, da percepção e do entendimento por parte da sociedade do que está acontecendo no Estado. A Expogrande é uma grande vitrine disso tudo e a gente tem que celebrar sempre esse momento".



