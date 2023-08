JD1TV: Riedel diz que MS terá R$ 6 bi próprios para estruturar estado

O MS Day que acontece na Confederação Nacional da Indústria (CNI) com mais 400 inscristos e o governador Eduardo Riedel junto com secretários lida com dia intenso de tratativas para trazer investimentos para Mato Grosso do Sul.

Durante rodada de perguntas, Riedel destacou que MS é o estado brasileiro que mais investe do seu próprio orçamento. "O trabalho de equação fiscal do estado vem sendo desenvolvido há algum tempo, para isso a gente precisa enfrentar grandes reformas, como foi a da previdência, a do teto de gastos e como tem sido outras que vamos continuar enfrentando, temos um único objetivo, capacidade de investimento", elencou.

Assista a fala completa:

Organizado em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), o evento reúne empresários e CEOs de diferentes segmentos que poderão conhecer os indicadores, programas e projetos de Mato Grosso do Sul.

Deixe seu Comentário

Leia Também