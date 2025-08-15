JD1TV: Riedel faz balanço de Missão à Ásia

Se preparando para retornar da Missão Ásia, a comitiva sul-mato-grossense, liderada pelo governador Eduardo Riedel passou pela Índia, Japão e Singapura. "Esses três países representam um mercado potencial de quase 3 bilhões de pessoas. Só a Índia é 1,5 bilhão, o Japão é uma referência importante de

alto valor agregado de produtos como carne bovina e Singapura é porta de entrada para todo o Sudeste Asiático", ressaltou o chefe do Executivo.

Dos dias 4 a 16 de agosto o grupo esteve em missão estratégica para consolidar a imagem do Estado como ambiente confiável para negócios em encontros com investidores e lideranças de grandes corporações com potencial direto de impactar setores como bioenergia, agroindústria e infraestrutura logística, além de abrir portas para novos financiamentos e parcerias público-privadas (PPPs).

