Menu
Menu Busca sexta, 15 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

JD1TV: Riedel faz balanço de Missão à Ásia

O governador liderou comitiva para consolidar o Estado como potencial de investimentos a corporações asiáticas

15 agosto 2025 - 10h50Sarah Chaves
Governador Eduardo RiedelGovernador Eduardo Riedel   (Foto: Reprodução)

Se preparando para retornar da Missão Ásia, a comitiva sul-mato-grossense, liderada pelo governador Eduardo Riedel passou pela  Índia, Japão e Singapura. "Esses três países representam um mercado potencial de quase 3 bilhões de pessoas. Só a Índia é 1,5 bilhão, o Japão é uma referência importante de
alto valor agregado de produtos como carne bovina e  Singapura é porta de entrada para todo o Sudeste Asiático", ressaltou o chefe do Executivo.

Dos dias 4 a 16 de agosto o grupo esteve em missão estratégica para consolidar a imagem do Estado como ambiente confiável para negócios em encontros com investidores e lideranças de grandes corporações com potencial direto de impactar setores como bioenergia, agroindústria e infraestrutura logística, além de abrir portas para novos financiamentos e parcerias público-privadas (PPPs). 

Assista: 

 

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Reinaldo Azambuja durante agenda em Brasília -
Política
Resolução do PL não deve afetar apoio a Riedel, costurado em acordo por Reinaldo
Marcelo Moura Bluma -
Política
Marcelo Bluma recorre ao TRE-MS para evitar devolução de R$ 20 mil ao Tesouro
Foto: Divulgação
Cidade
Sem acordo, MP processa proprietário por degradação de córrego em Campo Grande
Governo Federal investe R$ 900 mil em bancos de leite de Mato Grosso do Sul
Cidade
Governo Federal investe R$ 900 mil em bancos de leite de Mato Grosso do Sul
Novo marco turístico, Orla do Rio de Porto Murtinho recebe autorização da SPU-MS
Geral
Novo marco turístico, Orla do Rio de Porto Murtinho recebe autorização da SPU-MS
Rapaz foi morto com vários tiros a queima-roupa
Justiça
Acusado de matar homem a tiros por ciúmes no Aero Rancho enfrenta júri popular
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 15/8/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 15/8/2025
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Justiça
Acusado de dar cobertura em assassinato de mulher é absolvido pelo Júri na Capital
Com dificuldades na família, Chlóe precisa de um novo lar
Geral
Com dificuldades na família, Chlóe precisa de um novo lar
Jorge Aparecido, presidente da Comissão dos Servidores -
Política
Valorização dos administrativos da Educação é reivindicada na Câmara de Vereadores

Mais Lidas

O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande