JD1TV: Riedel parabeniza Campo Grande e destaca qualidade de vida na Capital

Em mensagem pelos 126 anos de Campo Grande, comemorados nesta segunda-feira (26), o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, parabenizou a capital sul-mato-grossense e destacou a qualidade de vida e o acolhimento da cidade.

Em seu pronunciamento, feito direto do gabinete, Riedel ressaltou a importância da parceria para seguir promovendo melhorias à população. "Campo Grande é acolhedora, oferece uma qualidade de vida fantástica. Não há quem chegue aqui que não elogie a cidade pelas avenidas largas, arborização e estrutura", afirmou o governador.

Ele também reforçou o compromisso do Governo do Estado em apoiar iniciativas voltadas ao desenvolvimento da Capital. Assista:

