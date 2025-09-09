Menu
JD1TV: Roberto Cunha lança 'Mais Forte aos 40' com proposta de disciplina e reflexão

Em noite de lançamento, com autoridades, amigos e admiradores, autor sul-mato-grossense traduz em páginas a mudança que transformou sua vida

09 setembro 2025 - 19h30Sarah Chaves e Luiz Vinicius     atualizado em 09/09/2025 às 19h47
Roberto Cunha em noite de lançamento Roberto Cunha em noite de lançamento   (Luiz Vinicius )

O advogado, judoca e escritor sul-mato-grossense,  Roberto Cunha, lançou na noite desta terça-feira (9), em Campo Grande, o livro Mais Forte aos 40, em evento no Hotel Flat, na Avenida Afonso Pena, e reuniu advogados, personalidades locais e autoridades, entre elas o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, e o ex-procurador-geral do município, Alexandre Ávalo.

A obra, que já figura entre os 15% dos livros mais vendidos no Brasil em seu mês de pré-venda, reúne reflexões sobre disciplina, fé e superação, inspiradas na trajetória pessoal do autor. “A mudança começa dentro de cada um. Corpo, mente e espírito caminham juntos. Quando você vira a mentalidade, o corpo se modifica e a fé inspira. É um processo que depende apenas da própria pessoa”, destacou em conversa com a reportagem do JD1.

Roberto contou que a motivação para a transformação surgiu há seis anos, aos 40, quando percebeu que não conseguia acompanhar a filha em uma brincadeira. O episódio foi o ponto de virada para adotar hábitos mais saudáveis e uma rotina de equilíbrio físico e mental. Desde então, defende que três elementos são indispensáveis para qualquer mudança: disciplina, propósito e constância.

Segundo ele, "Mais Forte aos 40", chama o leitor a uma reflexão. "Ao final de cada capítulo, busco compartilhar minhas experiências pessoais e levar o leitor a refletir a necessidade dessa mudança, que não depende de terceiros, apenas dela mesma”.

Com prefácio do medalhista olímpico Tiago Camilo, o livro mescla filosofia estoica, alta performance e espiritualidade, buscando inspirar homens e mulheres que desejam reencontrar energia e propósito após os 40 anos. Parte da renda será destinada a um projeto social de judô, ampliando o impacto do trabalho.



Serviço
O livro Mais Forte aos 40 está disponível na Amazon, no Instagram @robertocunhaadv e no site www.maisforteaos40.com.br/venda. 

Contato: (67) 99640-2786.

