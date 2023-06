JD1TV: Rua Ipamerim nas Moreninhas é interditada por 15 dias

A interdição da Rua Ipamerim, para o avanço das obras do novo acesso às Moreninhas começou na tarde de ontem (27), através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

O trecho fechado fica entre a Rua Crispim Moura e a Avenida Alto da Serra, importante via de acesso aos bairros da região. Placas de sinalização indicam o novo ordenamento no trânsito. A interdição deve durar 15 dias, podendo ser prorrogada dependendo das condições climáticas.

Neste período, operários que trabalham na obra vão executar o sistema de drenagem no cruzamento das ruas Ipamerim e Airton Senna, sendo a instalação de galerias de águas pluviais e de poços de visita.

Conforme o Secretário De Estado De Infraestrutura E Logística, Hélio Paluffo a obra orçada em R$ 41,3 milhões, na primeira fase ganhará uma segunda fase, com investimento de R$ 32 milhões, somando R$ 73 milhões investidos pelo Governo do Estado. “Estamos fazendo essa intervenção melhorando a acessibilidade da população, vamos criar uma nova rota de acesso a região central as moreninhas", explica o secretário, além de detalhar as rotas, Hélio Peluffo também alerta sobre as máquinas na pista. Asssita:

A outra etapa das obras que vão ligar a Avenida Alto da Serra à Rua Salomão Abdala, criando conexão com as avenidas Guaicurus e Rita Vieira de Andrade, está em fase de projetos e desapropriações.

