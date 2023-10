JD1TV: Servidores lotam Governadoria para campanha de doação de sangue

Servidores públicos estaduais participam durante o decorrer desta terça-feira (31), da 8ª edição da campanha “Doe o melhor de você. Doe vida”.

No total das sete campanhas anteriores já foram arrecadadas 615 bolsas, salvando 2.480 mil pessoas.

A expectativa é que sejam arrecadadas 115 bolsas de sangue na ação que reúne servidores da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), na Governadoria.

A ação ocorre no refeitório da Governadoria (Avenida dos Poetas, Parque dos Poderes), das 8h às 11h e das 13h às 16h.

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul apoia a ação em parceria com o Hemosul, setor de Educação Fiscal da Sefaz (Secretaria de Fazenda) e Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública e apoio do Sindafaz, Sindifiscal, Sindifisco, Digix, Unisaude/MS e Cassems.

