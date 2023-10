JD1TV: Simulação de acidente com 15 vítimas mobiliza resgate na BR-163

Logo pela manhã desta sexta-feira (6), a CCR MSVia realiza o 9º Simulado de Acidente com Produto Perigoso e Múltiplas Vítimas, na BR-163/MS, na altura do km 466, em Campo Grande (próximo da saída da avenida Gury Marques), sentido Dourados.

De acordo com o gerente de operações da CCR, Arrison Szesz, 22 instituições, entre polícia, segurança e trânsito participam da simulação que envolve 200 pessoas. O resgate foi feito por ambulâncias da CCR MSVia em conjunto com veículos de resgate do Corpo de Bombeiros, SAMU e o helicóptero da Polícia Militar. "A ação tem um planejamento de quase um ano, quando a gente encerra um simulado a gente já se prepara para simulação seguinte. O evento busca capacitar nossa equipe e principalmente a sinergia com demais orgãos", alegou.

Depois do simulado, Arrison explica que é feito uma avaliação de cada órgão, apontando quais difuculdades, pontos fortes e melhorias devem ser feitas para o próximo evento.

O simulado tem o objetivo de treinar e capacitar equipes para atuarem de forma conjunta e eficiente em possíveis ocorrências e o atendimento às vítimas.

Outro ponto importante levantado com a simulação foi a segurança das crianças que utilizam a cadeirinha, pois uma das vítimas era um bebê de 6 meses (boneca), que estava na cadeirinha mal encaixada e sem cinto e com o impacto da colisão acabou sendo jogado do veículo.

Todas as vítimas foram interpretadas por acadêmicos dos cursos de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UCDB e Unigran.

Dinâmica

O acidente simulado desta manhã envolve 5 veículos, sendo uma carreta tanque transportando diesel, uma van e outros três veículos de passeio. O acidente resultou em diversas colisões, provocando vazamento de produto perigoso da carreta, além de fazer 15 vítimas, sendo dois óbitos, três vítimas graves, duas moderadas e oito vítimas leves.

A carreta tanque seguia no sentido norte, quando se deparou com uma van seguia no sentido sul realizando uma ultrapassagem em faixa contínua. Para não colidir com a van, a carreta saiu da pista em direção ao talude, tombando sobre um veículo de passeio, que também deslocava-se pelo sentido sul.

Nesta situação, um segundo carro de passeio, que trafegava sentido norte, tentou desviar para não colidir com a van e perdeu o controle da direção, vindo a capotar e bater frontalmente com a van, parando ambos os veículos na faixa de rolamento no sentido norte.

Um terceiro carro de passeio, que também trafegava no sentido norte, atrás do segundo carro, se surpreendeu com a cena do acidente e após uma freagem brusca, perdeu o controle do veículo, vindo a capotar e parando em cima do outro veículo.

A ação de capacitação conta, ainda, com participação das equipes Polícia Rodoviária Federal (PRF/MS), Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul (PMA/MS), Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Coordenadoria Geral de Perícias, Defesa Civil Estadual de MS e Defesa Civil de Campo Grande.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.





Deixe seu Comentário

Leia Também