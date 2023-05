JD1TV: Sindetran quer "Dia Nacional do Agente de Trânsito"

A campanha 'Maio Amarelo' iniciou este mês e nesta terça-feira (9) o JD1TV conversou com o presidente do Sindetran (Sindicato dos Servidores do Detran), Bruno Alves.

Na ocasião, Bruno, destacou a importância das ações educativas ao decorrer da campanha e citou um projeto de lei que, está em andamento, para criação do Dia Nacional do Agente de Trânsito, no dia 11 de maio (PL 5.166/2019), com objetivo de atualizar os profissionais da área e promover prevenção de acidentes.

