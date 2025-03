JD1TV: Solidariedade mobiliza mutirÃ£o de doaÃ§Ã£o de sangue pelo Dia Internacional da Mulher

Acontece nesta sexta-feira (7), que antecede o Dia Internacional da Mulher, uma campanha organizada pela Guarda Civil Metropolitana para ajudar nos estoques de sangue do Hemosul. Os servidores compareceram em peso e ação contou com música da orquestra da GCM.



A iniciativa foi da gestora da Patrulha Maria da Penha, como explica Luceia Fernandes, chefe da captação do doador no Hemosul. "Partiu da GCM que tem objetivo nos ajudar com os estoques que está sempre precisando, porque assim como entra, também sai para os hospitais diariamente".

O Hemosul do Hospital Regional também receberá um grande mutirão de doação de sangue em comemoração ao Dia Internacional da Mulher neste sábado (8). A ação especial tem como objetivo mobilizar servidoras da Segurança Pública para contribuir com o estoque de sangue e ajudar pacientes que necessitam de transfusões.

As policiais penais estão entre as profissionais convidadas para participar da campanha. A doação poderá ser realizada das 7h às 12h.

Para realizar a doação o doador pode procurar as unidades da Fernando Corrêa da Costa ou Hospital Regional.

Conforme explicou Lucéia, uma bolsa pode salvar até quatro vidas e seria necessário que o Hemosul recebesse até 120 doares por dia, mas a realidade não chega a 90, o que prejudica na hora da divisão da utilização do sangue, que possui plaquetas, hemácias e plasma, sendo que um dos componentes pode perder a validade em até cinco dias úteis, "por isso a importância da regularidade".

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também