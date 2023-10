JD1TV: Teto de escola municipal desaba com a chuva em Campo Grande

A chuva veio com força na tarde desta quinta-feira (19), fazendo o teto da Escola Municipal Hilda De Souza Ferreira, localizada no Bairro Coophatrabalho, em Campo Grande, cair.

Conforme o apurado pelo JD1, uma servidora da instituição acabou sendo atingida no braço, mas teve apenas ferimentos leves.

Imagens encaminhadas para a reportagem mostram que, parte da estrutura que desabou, fica no corredor da instituição.

A equipe do JD1 procurou a Semed (Secretaria Municipal de Educação), mas até a publicação desta reportagem não teve retorno. Assista ao vídeo encaminhado a redação:

Chuva – as previsões acertaram e uma tempestade caiu em Campo Grande por volta da hora do almoço desta quinta. Vários locais da cidade registraram queda de granizo e árvores, que acabaram danificando a rede elétrica, deixando casas sem luz.

