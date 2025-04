JD1TV: Teto de paróquia desaba com temporal e fiéis pedem ajuda para reconstrução

Depois da passagem de um temporal com ventos fortes no dia 25 de fevereiro, na região do Jardim Imperial em Campo Grande, parte do teto da Paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos acabou desabando.



Enquanto a estrutura não é reconstruída, os fiéis foram alocados temporariamente em um salão. Conforme o pároco, padre Neif Damião, o orçamento para a reforma ficou em R$ 140 mil, por isso toda ajuda é bem-vinda. “Agora pé o momento de nos unir em oração e ajuda mútua”.

Doações via pix podem ser feitas para a chave Arquidiocese de Campo Grande Sicred -CNPJ 03.272.556/0050-03. Para outras formas de ajuda, o templo disponibiliza o número (67) 99166-8088 (Elaine).

A Paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos fica na R. Adriano Metelo, 472 - Jardim Imperial.

