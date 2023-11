JD1TV: Transformador de energia explode e hotel pega fogo no Pantanal

Um curto-circuito em um transformador, do Park Hotel Passo do Lontra, localizado na Estrada Parque do Passo do Lontra, região do Pantanal de Mato Grosso do Sul, deu início a um incêndio de grandes proporções na manhã desta terça-feira (7).

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, depois de o transformador explodir e o fogo se alastrar pela região. Uma área de armazenamento, com materiais diversos como: compressor, gerador, motor, geladeira e outros.

Os funcionários do hotel tiveram sucesso em fazer o controle das chamas, junto com as equipes do Corpo de Bombeiros, que evitaram a propagação do fogo pela vegetação. Com isso, foi impedido que outras instalações dos hotéis ao redor fossem atingidas.

Assista as imagens:

