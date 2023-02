JD1TV: trilha fica submersa por rio de água cristalina em MS

Depois de fortes chuvas em uma das regiões mais turística de Mato Grosso do Sul, uma cena rara foi registrada no rio do Olho D'água, em Jardim, a 240 km da Capital. Uma trilha ficou completamente submersa pelas águas cristalinas. Um fotógrafo chegou a "andar" debaixo d'água e o vídeo viralizou nas redes sociais rapidamente.

O que antes da cheia era uma trilha onde os turistas faziam o percurso caminhando, com o temporal, o passeio só pôde ser realizado por meio de mergulho. Toda área ficou submersa e mesmo com tanta chuva, a água continuou transparente.

O fotógrafo Mateus Alexandre foi quem fez o registro fantástico, dentro da água, no Recanto Ecológico Rio da Prata. Extasiado com a situação, um dia antes do fenômeno ele havia passado pelo mesmo local andando sobre o deck, que separa o rio da terra firma. No outro dia, o cenário já estava completamente diferente.

"Atuo no Recanto Ecológico Rio da Prata há 1 ano e seis meses. No último fim de semana tive a oportunidade de contemplar um acontecimento único: a trilha submersa. Fiquei extasiado ao constatar que, de um dia antes ela estava seca e visitantes caminhavam por ela. E com as chuvas ela se transformou em um cenário extraordinário e a sua beleza permanecia a mesma! Foi incrível!", comenta o fotógrafo Mateus Alexandre, que faz parte da equipe de fotografia do Grupo Rio da Prata.

Alguns pontos do rio ficaram submersos com água a 3 metros acima do considerado normal. Em outro local, a profundidade foi maior ainda, chegando a 5 metros do solo.

O fenômeno é considerado raro e ocorre apenas em períodos com chuvas extremas. O passeio na trilha submersa só foi possível por causa do reflexo da mata ciliar conservada e pelo rio estar em uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), um tipo de unidade de conservação.

Segundo a administração do Recanto, essa foi a quarta vez que esse fenômeno aconteceu por lá. Em 2021, a cena também chamou atenção. Desta vez, virou assunto em rede nacional. Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também