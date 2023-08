JD1TV: Vídeo mostra motorista batendo BMW em muro da rua Bahia

Um vídeo gravado dentro de uma BMW M3 mostra o momento em que o motorista perde o controle e bate em um muro da Rua Bahia, em Campo Grande. As imagens foram gravadas no final da noite do dia 19 de julho.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, quatro pessoas estariam dentro do veículo, sendo dois adultos e dois adolescentes. Na gravação, é possível ver que o passageiro orienta o motorista até mesmo a colocar o cinto de segurança, com o carro já em movimento, para que ele ‘se ajuste’ ao corpo.

Em determinado momento, um dos ocupantes recebe uma ligação e é orientado pelo ‘instrutor’ a dizer que o motorista vai dar uma volta só no quarteirão.

Após isso, o passageiro pede para que o condutor vire a direita – entrando na Rua Bahia – orientando como ele deve fazer. “Segura com as duas mãos, só que é o seguinte, você vai dar uma pisadinha agora na hora que ficar reto, só que daí se você ver que ela vai rabiar você solta o acelerador", diz.

No entanto, os planos não deram muito certo e na sequência o rapaz que está no volante perde o controle de direção. O passageiro pede cuidado e chega a tentar segurar o volante e ajudar a manter o controle, mas não consegue evitar o acidente.

"Maninho do céu. O que eu fiz, véi?", diz o motorista sem acreditar. Embriagados, dois ocupantes fugiram e os outros ficaram no local até a chegada das equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

Assista as imagens divulgadas pelo perfil Scudo Corretora de Seguros (@scudocorretora2):

