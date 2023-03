JD1TV: Elevador com 11 pessoas despenca 1 andar e três ficam feridos

Sarah Chaves, com informações do G1

Um acidente com elevador na noite de domingo (20), deixou três pessoas feridas em um prédio em Mangabeiras, em Maceió.

No momento em que ocorre a falha técnica, 11 pessoas haviam entrado no elevador no 10º andar do prédio. Quando o elevador chegou no térreo, caiu até o subsolo. A capacidade máxima do equipamento é de até 8 pessoas, mas o limite não foi respeitado. Veja:



O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local com duas viaturas e seis militares.

Deixe seu Comentário

Leia Também