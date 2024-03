JD1TV: Zé Neto se assusta ao cair de palco durante gravação de DVD

Um pouquinho azarado, o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, caiu do palco momentos depois da gravação do novo DVD da dupla, que acontecia na cidade de Valinhos, na noite de sábado (9).

O momento acabou viralizando nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o cantor andando em direção ao final do palco, mas sem perceber ele dá um passo e acaba caindo.

Os fãs, que acompanhavam o show, se assustaram. Porém, Zé Neto retornou ao palco.

Em nota encaminhada ao g1, a assessoria de Zé Neto e Cristiano afirmou que a gravação do DVD já havia terminado e que a dupla cantava algumas músicas da carreira para fãs que ainda estavam no local. Além disso, a nota ainda diz que o artista "tomou apenas um susto" e retornou para continuar cantando para os "fãs ainda presentes".

Zé Neto e Cristiano gravaram em Valinhos o novo DVD da dupla, "Intenso", e tiveram participações grandiosas como Ana Castela, Leo Santana, Luan Santana, Simone Mendes e Menos é Mais.

Assista ao momento da queda:

