Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro sofre acidente; seu estado é crítico

Popular por seu papel na franquia de filmes “Vingadores”, da Marvel, o ator Jeremy Renner, de 51 anos, que dá vida ao super-herói Gavião Arqueiro, sofreu um acidente na manhã do último domingo (1º), enquanto limpava a neve em sua casa. O artista mora em Sierra Nevada (EUA), local atingido severamente pelas tempestades de neve no país, nas últimas semanas.

Ainda com poucas informações sobre o ocorrido, um representante de Jeremy confirmou o acidente, afirmando que o ator estaria em um “estado considerado crítico, mas estável”. O atendimento médico foi realizado com rapidez e ele foi levado para um hospital não divulgado por meio de helicóptero.

As primeiras informações do Gabinete do Xerife do Condado de Washoe são de que foi realizado o atendimento de um chamado de uma lesão traumática por volta das 09h, no horário local, neste domingo.

O astro de Hollywood mora próximo ao Lago Tahoe, local fortemente atingido pelas nevascas, tendo o artista compartilhado uma foto das condições climáticas no lugar no último dia 12, do que seria considerada a maior nevasca do século.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também