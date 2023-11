Jerson Domingos do TCE-MS é homenageado pela União das Câmaras de Vereadores

Durante a abertura do Seminário Estadual de Vereadores e Servidores 2023 na quinta-feira (23), o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos foi homenageado com a medalha personalidade destaque concedida pela UCV/MS a autoridades e presidentes de Câmaras em comemoração aos 26 anos de existência da entidade.

O Seminário Estadual de Vereadores e Servidores que tem como tema “A importância contínua da independência dos poderes na governança democrática”, acontece no Centro de Convenções de Ponta Porã.

O evento é promovido pela União das Câmaras de Vereadores (UCV/MS), e voltado para a atualização de vereadores e funcionários de Câmaras Municipais, assessores, controladores, prefeitos e vice-prefeitos.

A abertura do evento contou com a presença de autoridades e do presidente da União das Câmara de Vereadores, Jeovani Vieira dos Santos.

A programação de quinta-feira ainda teve a palestra do desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Alexandre Bastos e nesta sexta-feira terá a palestra do secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo Filho, sobre “A logística e o desenvolvimento dos municípios do MS”.

