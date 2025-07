João Paulo Lacerda, advogado administrativo, representa MS no Fórum de Lisboa

O advogado João Paulo Lacerda, especialista em Direito Administrativo, participou pela segunda vez consecutiva do Fórum de Lisboa, um dos mais relevantes encontros internacionais que integram debates entre Direito, política, economia e inovação.

A edição de 2025 foi realizada entre os dias 2 e 4 de julho, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, reunindo juristas, autoridades brasileiras e europeias, além de acadêmicos de diversos países.

Lacerda, que preside o Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS) e é CEO da Escola Sul-Mato-Grossense de Direito (ESD), integrou a delegação brasileira presente ao evento, que este ano discutiu o tema “O mundo em transformação – Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente”.

Durante os três dias de programação, foram debatidos temas centrais para o futuro do Direito e da administração pública, como a regulamentação da inteligência artificial, os desafios eleitorais no ambiente digital, a digitalização dos serviços públicos, a proteção de dados pessoais, os direitos humanos e a governança frente às mudanças climáticas.

Para Lacerda, a participação no evento é uma oportunidade de integrar Mato Grosso do Sul às discussões globais. "A troca de experiências em um ambiente internacional qualificado nos permite ampliar horizontes e trazer ideias concretas para aplicar em nosso Estado", afirmou.

