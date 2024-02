Sem andar, João Paulo precisa de tratamento em SP e mãe faz rifa para arrecadar custos

João Paulo do Prado Ferreira, de 9 anos, nasceu com a chamada Distrofia Muscular de Duchenne. Uma doença degenerativa, que já atingiu o pulmão e o coração do menino, e não tem cura. A família está promovendo a rifa de uma bicicleta para arrecadar dinheiro para levar João a São Paulo para uma consulta com a especialista no caso.

“Vai fazer um ano que ele deixou de andar, e ele já perdeu os movimentos dos braços e das mãos”, relata Roseli do Prado Ferreira, mãe de João. Ele também apresenta comprometimento pulmonar, que o obriga a usar aparelho respiratório e recentemente, o coração dele começou a ser atingido pela doença.

Em Campo Grande não há um especialista em Distrofia Muscular de Duchenne. Por isso, Roseli precisa viajar com o filho para São Paulo, onde pretende levá-lo a uma consulta, marcada para o dia 22 de fevereiro, com a Dra. Maria Bernadete Dutra de Resende, especialista no caso e chefe do Hospital das Clínicas de São Paulo.

A família precisa pagar as passagens, hospedagem, transporte e alimentação, o que somando chega ao valor R$ 10 mil. A rifa, vendida a R$ 10,00 cada número, permite que o vencedor escolha entre uma bicicleta Caloi Explorer ou R$ 1.000 como prêmio. O sorteio está previsto para o dia 15 de fevereiro. No entanto, o valor arrecadado até agora não chega à metade do necessário para a realização da viagem.

Para adquirir um número da rifa, basta clicar no link: https://www.rifatech.com/1991460003.xht

Rifa para ajudar na viagem de João (Roseli do Prado Ferreira)

