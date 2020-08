Joel, morto por bandidos, dedicou 30 anos de sua vida à polícia

O policial civil Joel Benites da Silva, 53 anos, que foi assassinado na tarde desta quinta-feira (20), após tentativa de assalto em Campo Grande, integrava os quadros da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul há 30 anos.

Joel estava lotado no Grupo de Operações e Investigação – GOI. A Polícia Civil emitiu nota comunicando a morte. Ele alvejado, nas costas, por um disparo de arma de fogo durante uma tentativa de assalto no momento em que chegava a sua residência, no bairro Jardim Leblon.

De acordo com a polícia civil, um dos criminosos foi alvejado na perna e na barriga. Os suspeitos do latrocínio foram detidos por policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar e levados para a Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos – Derf, onde serão autuados em flagrante delito.

